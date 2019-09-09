Воспитательница и два ребенка пострадали при падении дерева в детском саду Краснодара

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Два ребенка и воспитательница пострадали при падении дерева на территории детского сада в Краснодаре, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Сегодня в 10:20 мск на территории детского сада №48 (ул. Красная, 167) во время прогулки детей на них упало дерево. В результате пострадали два ребенка, один из которых находится в тяжелом состоянии, а также воспитательница, у которой диагностирован перелом ноги", - говорится в сообщении.

После происшествия следственные органы на Кубани организовали проведение доследственной проверки, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"На месте происшествия работает следователь, организовано проведение доследственной проверки", - сказали в ведомстве.

Обновлено в 11:45 мск, добавлены подробности.