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В Грозном ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по силовикам

Это произошло на Петропавловском шоссе в Ленинском районе города
Описание
© Елена Афонина/ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Полицейские ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Чечне.

"Сегодня в 08:30 мск по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники УГИБДД МВД по республике остановили автомашину марки Ford. Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель машины получил ранения, от которых скончался", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель машины, открывший огонь по силовикам, уроженец Надтеречного района Чечни Усман Азиев, 2001 года рождения.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

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