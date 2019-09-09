Рейс Владивосток - Москва вынужденно сел в Нижнем Новгороде из-за недомогания пассажира

ТАСС, 9 сентября. Самолет компании "Аэрофлот", летевший из Владивостока в Москву, вынужденно сел в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В международном аэропорту Стригино совершил посадку самолет Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Причина [посадки] - одному из пассажиров стало плохо", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что сейчас борт готовится к отправке в пункт назначения.