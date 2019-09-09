Владимирское УФСБ выявило случай вовлечения несовершеннолетнего в деятельность ИГ

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Московский окружной военный суд признал гражданина Армении виновным в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Подросток выехал в Сирию для участия в боевых действиях, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

На момент, когда стало известно о преступлении, связанным с несовершеннолетним, гражданин Армении Ашот Григорян был приговорен к 10 годам заключения, он отбывал срок в исправительной колонии строгого режима за грабеж и разбой.

"В ходе дальнейшего расследования противозаконной деятельности Григоряна А. М. выявлен эпизод вовлечения им в деятельность запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ несовершеннолетнего, который, попав под его влияние, выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне террористов", - говорится в сообщении.

В июне 2019 года выездной коллегией Московского окружного военного суда Григорян признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") и ч. 4 ст. 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"). По совокупности преступлений окончательное наказание определено путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима.