Житель Крыма получил шесть лет колонии за призывы к участию в ИГ в интернете

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 сентября. /ТАСС/. Северо-кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в понедельник приговорил жителя Крыма Ивана Трифонова к шести годам исправительной колонии за публикации в интернете материалов с призывами к участию в деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети интернет, на срок три года со штрафом в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, в период с августа 2017 года по апрель 2018 года на территории Республики Крым Трифонов с ноутбука разместил в общедоступных, созданных и администрируемых им группах 39 сообщений, "направленных на побуждение к участию в джихаде, к участию в деятельности международной террористической организации "Исламское государство", к совершению насильственных, в том числе террористических действий, признание идеологии и практики насильственных действий в деятельности МТО "ИГ", одобрение такой деятельности и признание ее правильной, с которыми ознакомились пользователи сайтов".

Кроме того, уточнили в пресс-службе, мужчина незаконно хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по адресу своего проживания. Трифонов был задержан в июне 2018 года.