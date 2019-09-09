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Медвежонка в ошейнике нашли полицейские в заброшенном доме в Мурманске

Полиция выясняет, кто владел помещением, а также как зверь оказался на этой территории

МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в заброшенном здании в Первомайском округе Мурманска медвежонка, которого, видимо, держали там долгое время. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

"В ходе осмотра одного из заброшенных помещений был обнаружен медвежонок. В настоящее время проводится проверка по данному факту, устанавливается собственник помещения, а также то, каким образом дикий зверь оказался на данной территории" - сообщили в ведомстве.

Медведя передали в один из приютов для животных.

Как написала в соцсети хозяйка приюта Оксана Анчишкина, медвежонок находился в неволе несколько месяцев, он был в ошейнике.

"В этом году медвежонок совершенно точно не может быть выпущен на волю, дальнейшая его судьбы пока скорее печальна и не очень ясна, но я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы малыш попал в нужные руки", - сказала она.

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