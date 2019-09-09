Рогозин: среди задержанных при проникновении на предприятие Роскосмоса есть иностранцы

ХИМКИ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Некоторые из задержанных на выходных при попытке проникновения на территорию Научно-исследовательского центра ракетно-космической промышленности (входит в Роскосмос) являются иностранцами. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них нашли кое-что что, не связанное с фотоаппаратами... Обращайтесь в полицию, там много чего интересного нашли. Я думаю, не только полиция ими будет интересоваться, там политическая принадлежность и гражданство некоторых ребят интересны", - сказал Рогозин.