СК предъявил обвинение в разбое напавшему на Памфилову

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в разбое напавшему на председателя ЦИК Эллу Памфилову в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения сроком до 6 ноября в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище)", - сказала представитель суда.

СК просит арестовать его.