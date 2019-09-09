{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование нападения на Эллу Памфилову
Обновлено 

СК предъявил обвинение в разбое напавшему на Памфилову

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в разбое напавшему на председателя ЦИК Эллу Памфилову в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения сроком до 6 ноября в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище)", - сказала представитель суда.

СК просит арестовать его.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
Пострадавший при пожаре ребенок из Карелии умер в ожоговом центре в Нижнем Новгороде
Он получил ожоги 90% тела и дыхательных путей
Читать полностью