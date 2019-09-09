Экс-мэр Ахтубинска получил условный срок по делу о превышении полномочий

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Ахтубинский районный суд признал виновным бывшего главу муниципального образования "Город Ахтубинск" Амангу Нарузбаева в превышении должностных полномочий при предоставлении участка земли своей супруге без торгов. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Бывший глава Ахтубинска признан виновным в совершении преступления по статье "Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления". Ахтубинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, к Нарузбаеву поступило заявление от местной жительницы, действовавшей по доверенности в интересах его супруги, о предоставлении земельного участка площадью более 290 кв. метров для расширения магазина. Глава муниципального образования, достоверно зная о том, что участок предоставляется путем проведения аукциона, дал поручение своим сотрудникам подготовить необходимую документацию для передачи участка без торгов.

В итоге Нарузбаев заключил соглашение, согласно которому стоимость участка составила 235 тыс. рублей, однако его реальная стоимость - 1,7 млн рублей. В результате неправомерных действий муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 млн рублей. В июне этого года в отношении Нарузбаева было возбуждено уголовное дело.

Аманга Нарузбаев был главой Ахтубинска с 2009 года.