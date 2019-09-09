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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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Напавший на дом Эллы Памфиловой признал свою вину

Обвиняемый рассказал, что выбрал дом случайно и не знал, кому он принадлежит
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину и сообщил, что выбрал ее дом случайно и не знал, кому он принадлежит.

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"В ходе допроса Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было", - сказала Петренко.

Карабалаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с проникновением в жилище). В Басманный суд уже поступило ходатайство следствия избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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РоссияРасследование нападения на Эллу Памфилову
Расследование нападения на Эллу Памфилову
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