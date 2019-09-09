Подозреваемого в разбое вычислили после того, как он заплатил с краденой карты в секс-шопе

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции вычислили подозреваемого в ограблении после того, как он расплатился похищенной банковской карточкой в одном из московских секс-шопов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"В полицию на станции Москва - Рязанская поступило заявление от гражданина о том, что в двух метрах от Казанского вокзала двое неизвестных, применив насилие, вытащили у него из кармана брюк портмоне. В нем, со слов потерпевшего, практически не было наличности, но хранились три банковские карты, с которых уже начали списываться денежные средства. В общей сложности мужчина лишился около 35 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Момент нападения на потерпевшего попал на видеокамеры. В дальнейшем оперативники вычислили, в каких магазинах расплачивались картами, похищенными у заявителя. "Один из них - бутик товаров для взрослых - оборудован камерами. Под их прицелы и попал злоумышленник, когда ранним утром вместе с приятелем и подругой отоваривался в секс-шопе. По имеющимся приметам и ориентировкам сотрудники линейного подразделения на Москве - Рязанской в этот же день задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения и доставили в дежурную часть. Им оказался ранее судимый безработный 37-летний житель Владикавказа", - сказали в пресс-службе. Вскоре был задержан второй подозреваемый в нападении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).