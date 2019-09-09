Три человека пострадали при столкновении школьного автобуса с внедорожником в Чувашии

ТАСС, 9 сентября. Школьный автобус столкнулся в понедельник с внедорожником в Чувашии, травмы получили три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

"По предварительной информации, пострадали три человека: водитель школьного автобуса и два ученика. ДТП произошло в Яльчикском районе Чувашии", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что, по предварительной информации, автобус поворачивал налево в тот момент, когда его начал обгонять внедорожник на запрещенном для этого маневра участке трассы. Подробности аварии уточняются.

По информации ГУ МЧС России по Чувашии, ДТП произошло в 15:15 мск на 25 км автодороги Комсомольское - Яльчики. К ликвидации последствий аварии от МЧС привлекалась 1 ед. техники и 3 человека.