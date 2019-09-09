Пострадавшая при падении дерева в Краснодаре девочка находится в стабильном состоянии

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Двухлетняя девочка, пострадавшая при падении дерева в детском саду в Краснодаре, находится в стабильном состоянии, сообщила журналистам замдиректора департамента образования Краснодара Наталья Полякова.

"Один ребенок сейчас находится в больнице и воспитательница. Состояние их здоровья стабильное", - сказала Полякова. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Следственные органы в понедельник возбудили уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности несовершеннолетнему. При падении дерева в детском саду №48 в Краснодаре пострадали воспитатель и две двухлетние девочки, одна из которых погибла. По данным управления СК по Краснодарскому краю, трагедия произошла на территории игровой площадки в ясельной группе, упала верхняя часть ствола дерева.

Полякова пояснила, что дерево не вызывало опасений у руководства дошкольного учреждения, так как было здоровое, не было сухим, цвело. "Тревог дерево не вызывало, обследование показало, что оно живое и здоровое, это каштан, он по-новой зацвел", - сказала замдиректора департамента образования Краснодара.

Мэр города Евгений Первышов выразил соболезнования семье погибшего ребенка.

"Гибель ребенка на территории муниципального дошкольного учреждения - это наша общая ответственность. Приношу соболезнования родным и близким погибшей девочки и как глава города прошу у них прощения от себя лично и от лица всех своих подчиненных. Также прошу прощения у родителей второй пострадавшей девочки, у пострадавшей воспитательницы. Конечно, мы окажем всю возможную помощь - все, что будет необходимо, и чем сможем поддержать", - цитируют слова мэра в пресс-службе.

Обновлено в 17:49 мск, добавлены соболезнования мэра города.