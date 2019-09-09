СМИ: более 455 тыс. китайцев оказались в зоне риска из-за тайфуна "Линлин"

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 455 тыс. жителей провинций Цзилинь и Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, а также Чжэцзян в восточной части страны оказались в зоне повышенного риска из-за тайфуна "Линлин". Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

По его данным, власти уже произвели эвакуацию около 2,8 тыс. человек. Стихия привела к разрушению десятков жилых домов, уничтожив урожай на территории более 215 тыс. га.

Согласно предварительным подсчетам, ущерб от тайфуна превысил 930 млн юаней ($131 млн по текущему курсу). Власти направили в зону бедствия спасателей и работников специальных межведомственных рабочих групп.