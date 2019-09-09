Состояние пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Чувашии средней степени тяжести

ТАСС, 9 сентября. Врачи оценивают состояние трех пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Чувашии как средней степени тяжести. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Министерства здравоохранения республики.

По предварительным данным МВД Чувашии, в понедельник школьный автобус столкнулся с внедорожником в Яльчикском районе республики. Различные травмы получили три человека, в том числе двое детей и водитель автобуса.

"По оперативной информации на 16:00 мск, пострадали три человека, в том числе два ребенка. Водитель автобуса в состоянии средней степени тяжести доставлен в Батыревскую центральную районную больницу, двух детей в состоянии средней степени тяжести везут в Республиканскую детскую клиническую больницу", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава Чувашии, ДТП произошло в районе деревни Малая Таяба Яльчикского района. В салоне автобуса находились 20 детей и педагог. На место происшествия выезжали четыре бригады скорой медицинской помощи.

По предварительной информации МВД Чувашии, автобус поворачивал налево в тот момент, когда его начал обгонять внедорожник на запрещенном для этого маневра участке трассы. Подробности аварии уточняются.