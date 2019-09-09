В Москве задержали мужчину, проникшего с помощью альпинистского снаряжения в офис компании

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в офис одной из организаций на севере Москвы с помощью альпинистского снаряжения. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного управления ведомства.

"К росгвардейцам, прибывшим по вызову, обратился охранник одного из офисных зданий, расположенных на Волоколамском шоссе. Он пояснил, что по камерам видеонаблюдения заметил постороннего человека на крыше, а при обходе здания обнаружил следы проникновения на объект. В одном из подсобных помещений сотрудники вневедомственной охраны обнаружили злоумышленника. При нем было альпинистское снаряжение - канат, карабины и перчатки, а также различные инструменты для вскрытия помещений", - сказали в пресс-службе.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также представитель организации. "В ходе обследования здания было обнаружено несколько вскрытых офисных помещений. Сумма ущерба составила более 260 тыс. рублей. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции", - заключили в ведомстве.