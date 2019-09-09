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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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Суд арестовал напавшего на Памфилову

Бахыта Карабалаева заключили под стражу до 6 ноября
Бахыт Карабалаев Сергей Фадеичев/ТАСС
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Бахыт Карабалаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Басманный суд до 6 ноября арестовал Бахыта Карабалаева, напавшего на председателя ЦИК Эллу Памфилову, передает корр. ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил ходатайство следственных органов в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с проникновением в жилище), удовлетворить и избрать меру пресечения в виде заключения по стражу сроком до 6 ноября", - огласила решение судья Наталия Дударь.

На аресте настаивало следствие.

Сам фигурант был согласен с заключением под стражу и признал вину.

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