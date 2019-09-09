Суд продлил арест обвиняемому в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы на один месяц продлил срок ареста обвиняемому в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве Никите Енину, сообщил ТАСС в понедельник его адвокат Андрей Мишонов.

"Щербинский суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моего подзащитного Никиты Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Срок ареста ему продлен до 10 октября 2019 года", - сказал защитник.

Он также отметил, что следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении его подзащитного. "Считаю нецелесообразным и неэффективным проведение экспертизы именно амбулаторно, поскольку состояние психического здоровья возможно детально исследовать только в рамках стационара в институте им. Сербского. Мы будем настаивать именно на проведении в отношении Енина стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы в этом медицинском учреждении", - отметил адвокат.

Ранее Мишонов в беседе с ТАСС высказал мнение, что экспертам в области психиатрии в рамках расследования уголовного дела необходимо проверить Енина на вменяемость в момент совершенного им деяния. По его словам, обвиняемый испытал эмоциональный взрыв на почве ревности, обнаружив переписку в телефоне своей возлюбленной, после чего уже не контролировал свои действия. Кроме того, отметил адвокат, его подзащитный перенес в 9-летнем возрасте травму головы, "в связи с чем в момент совершения преступления мог находиться в состоянии аффекта".

Щербинский суд Москвы арестовал Енина в середине июля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Как сообщали в МВД, задержанный дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры. Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии было обнаружено в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве, она оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.