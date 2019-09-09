В Москве полиция задержала мужчину, который держал львенка гараже

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Сотрудники полиции задержали владельца гаража на Проспекте Мира в Москве, который держал там львенка. Об этом ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

"Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о нахождении дикого животного в одном из гаражей на Проспекте Мира. Прибывшим на место участковым уполномоченным полиции, совместно с сотрудниками Управы и департамента природопользования установлен гараж, в котором находился львенок",- сказали в пресс-службе.

Хозяином гаража оказался 32-летний местный житель, который не смог представить документы на животное. Он был доставлен в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

"По данному факту проводится проверка, животное передано в центр передержки животных",- заключили в полиции.