На юге Москвы неизвестные избили мужчину и ограбили его на 1 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала неизвестных на машине BMW, избивших и ограбивших мужчину на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Около дома 44, корпус 1 по Нагатинской набережной, по предварительной информации, ранее знакомые люди нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылись на автомобиле BMW. Сумма ущерба устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По его словам, иномарка была задержана, а находившиеся в ней люди доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сумке у потерпевшего было около 1 млн рублей.