СМИ: агенты ФБР провели обыск в офисе компании - владельца сгоревшего судна Conception

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Агенты ФБР провели обыск в помещении компании Truth Aquatics - владельца прогулочного судна Conception, на борту которого при пожаре на прошлой неделе погибли 34 человека. Об этом сообщила в понедельник телекомпания KTLA со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По данным телекомпании, во время обысков были изъяты документы, а также произведен осмотр другого прогулочного судна, принадлежащего этой компании. Следователей интересовали прежде всего возможные нарушения правил безопасности при его эксплуатации.

Сигнал бедствия с Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в минувший понедельник. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 м от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 м, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа судна, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.

Причина пожара, по данным телекомпании, пока не выяснена.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.