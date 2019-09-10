{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели на Сахалине ищут двух мужчин, пропавших в море на резиновой лодке

Они вышли в море с нарушением района и режима плавания

ТАСС, 10 сентября. Спасатели ведут поиски двух мужчин, которые отправились в море на резиновой лодке в Холмском районе Сахалинской области, сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального МЧС.

"В Единую диспетчерскую службу Холмского района от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе села Серные Источники двое мужчин решили поплавать в море на одноместной надувной резиновой лодке и не вернулись", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пропавшие 1983 и 1984 годов рождения. Они вышли в море с нарушением района и режима плавания.

Теги
РоссияСахалинская область
Режим ЧС ввели в девяти районах Кировской области из-за переувлажнения почвы
Ущерб оценивается в 20 млн рублей
Читать полностью