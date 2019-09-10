Спасатели на Сахалине ищут двух мужчин, пропавших в море на резиновой лодке

ТАСС, 10 сентября. Спасатели ведут поиски двух мужчин, которые отправились в море на резиновой лодке в Холмском районе Сахалинской области, сообщила журналистам во вторник пресс-служба регионального МЧС.

"В Единую диспетчерскую службу Холмского района от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе села Серные Источники двое мужчин решили поплавать в море на одноместной надувной резиновой лодке и не вернулись", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пропавшие 1983 и 1984 годов рождения. Они вышли в море с нарушением района и режима плавания.