СМИ: суд в Китае приговорил к смертной казни похитителя и убийцу ребенка

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Суд средней ступени города Сианя на северо-западе Китая приговорил к высшей мере наказания Лин Юаньцзе за похищение и убийство несовершеннолетнего. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.

По информации издания, его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок. В соответствии с вердиктом, вся собственность подсудимых подлежит конфискации, они также должны выплатить компенсацию семье убитого ребенка.

Преступление было совершено в мае 2018 года, когда Лин Юаньцзе похитил девятилетнего соседского мальчика, чтобы получить за него от родителей выкуп. После того как ребенок отказался следовать указаниям и оказал сопротивление, мужчина попытался его убить. Вместе с сообщником он избавился от улик, а тело мальчика, который, как оказалось позже, в тот момент был еще жив, спрятал на чердаке.

Согласно китайскому законодательству, за похищение полагается от пяти лет тюрьмы до пожизненного срока. Если похищенный скончался в результате предумышленного убийства, преступнику грозит смертная казнь.