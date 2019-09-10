{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутской области ищут пропавшего в лесах подростка

В поисках задействован вертолет

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. В поисках пропавшего 7 сентября в лесах в Нижнеудинском районе Иркутской области подростка задействован вертолет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Утром 7 сентября 17-летний подросток вместе со своей семьей отправился в лесной массив в Нижнеудинском районе для заготовки кедрового ореха. В тайге родственники разделились и договорились встретиться через несколько часов, однако несовершеннолетний к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков родные обратились в полицию.

"Для поисковых мероприятий пропавшего в Нижнеудинском районе подростка задействован вертолет. Сотрудники полиции продолжают комплекс разыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшего 17-летнего Титорчука Ильи Вячеславовича", - говорится в сообщении.

Сейчас более 50 полицейских и волонтеров задействованы в поиске пропавшего. В поисковые группы включены кинологи, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. За прошедшие сутки они проверили несколько гектаров леса.

Теги
РоссияИркутская область
Режим ЧС ввели в девяти районах Кировской области из-за переувлажнения почвы
Ущерб оценивается в 20 млн рублей
Читать полностью