В Иркутской области ищут пропавшего в лесах подростка

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. В поисках пропавшего 7 сентября в лесах в Нижнеудинском районе Иркутской области подростка задействован вертолет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Утром 7 сентября 17-летний подросток вместе со своей семьей отправился в лесной массив в Нижнеудинском районе для заготовки кедрового ореха. В тайге родственники разделились и договорились встретиться через несколько часов, однако несовершеннолетний к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков родные обратились в полицию.

"Для поисковых мероприятий пропавшего в Нижнеудинском районе подростка задействован вертолет. Сотрудники полиции продолжают комплекс разыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшего 17-летнего Титорчука Ильи Вячеславовича", - говорится в сообщении.

Сейчас более 50 полицейских и волонтеров задействованы в поиске пропавшего. В поисковые группы включены кинологи, сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные. За прошедшие сутки они проверили несколько гектаров леса.