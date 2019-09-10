Boeing 737-800 с пассажирами не вылетел из аэропорта Красноярска из-за неисправности

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Вылет самолета 737-800 авиакомпании "Победа" с пассажирами из Красноярска в Москву задержан из-за технической неисправности. Об этом во вторник ТАСС сообщили в аэропорту.

"Они не улетели. Задержка на два часа, потому что была неисправность", - сказали в аэропорту.

В аэропорту добавили, что сейчас пассажиров должны перевезти с борта воздушного судна в терминал.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что борту самолета находилось 187 пассажиров. Вылет должен был состояться в 07:15 (03:15 мск). Красноярская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.