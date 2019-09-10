Reuters: власти США начали расследование причин пожара на сгоревшем судне Conception

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти США начали расследование обстоятельств возникновения пожара на прогулочном судне Conception, в результате которого погибли 34 человека. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что на данный момент власти не выдвигали каких-либо обвинений в уголовном правонарушении. "Мы проводим объединенное расследование, - приводит агентство слова источника в правоохранительных органах. - Уголовные обвинения к настоящему моменту предъявлены не были". Reuters отмечает, что его источники не уточнили, какие именно детали планируется выяснить в ходе расследования.

Ранее в понедельник телекомпания KTLA со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщила, что агенты ФБР провели обыск в помещении компании Truth Aquatics - владельца Conception. По данным телекомпании, во время обысков были изъяты документы, а также произведен осмотр другого прогулочного судна, принадлежащего этой компании. Следователей интересовали прежде всего возможные нарушения правил безопасности при его эксплуатации.

Сигнал бедствия с Conception, на борту которого находились в общей сложности 39 человек, поступил в управление Береговой охраны в Лос-Анджелесе в минувший понедельник. На помощь ему были направлены два вертолета и три скоростных катера. Из-за пожара спасателям долго не удавалось подняться на борт. Судно сгорело до ватерлинии и затонуло в 20 м от берега острова Санта-Крус на глубине 19,5 м, над водой осталась лишь носовая часть. Пять членов экипажа судна, находившиеся на верхней палубе, смогли спастись.

Судно было построено в 1981 году и приписано к гавани Санта-Барбары (штат Калифорния). Оно рассчитано на 46 человек и использовалось для морской рыбалки и занятий дайвингом.