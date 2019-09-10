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СМИ: в Таиланде из-за наводнений с конца августа погибли 28 человек

По данным газеты Bangkok Post, повреждены более 370 тыс. домохозяйств

БАНГКОК, 10 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди на севере и северо-востоке Таиланда привели к наводнениям в 32 провинциях, в результате которых с 29 августа погибли 28 человек. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, при этом были повреждены более 370 тыс. домохозяйств.

Наиболее пострадавшими от удара стихии провинциями считаются Питсанулок, Пичит, Амнат Чароен, Ясотхон, Убон Ратчатхани, Рой Ет и Сисакет. Кроме того, на северо-востоке Таиланда более 50 сельских дорог стали непроходимыми. Многие люди были вынуждены покинуть свои дома и остановиться во временных убежищах. Согласно оценкам властей Убон Ратчатхани, это самое сильное наводнение в этой провинции за последние 17 лет.

По данным метеорологического управления страны, на севере и северо-востоке королевства в период с 11 по 15 сентября сильные дожди могут вызвать внезапные наводнения.

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