В Москве из банковской ячейки Транскапиталбанка украли более 45 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Более 45 млн рублей похищены из банковской ячейки столичного бизнесмена в банке центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"Сообщение о краже поступило в полицию из организации по адресу: ул. Воронцовская, д. 27/35, стр. 1. Когда правоохранители приехали на место, к ним обратился коммерческий директор организации. Он рассказал, что 19 декабря прошлого года поместил в ячейку данного банка денежные средства в сумме $700 тыс. Накануне утром он пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами, после чего вызвал мастера. После вскрытия ячейки он обнаружил, что денежные средства в ней отсутствуют", - рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе управления, материальный ущерб составил 45 млн 584 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 4 ст.158 УК РФ ("Кража, совершенная в основном крупном размере").

Как следует из открытых источников, по адресу, где произошла кража, находится головной офис Транскапиталбанка.