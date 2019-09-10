Астраханские таможенники обнаружили гашиш на судне из Ирана

ТАСС, 10 сентября. Уголовное дело возбудили в отношении одного из членов команды судна, прибывшего из Ирана, из-за ввоза пакета с гашишем, сообщается во вторник на сайте Южного таможенного управления.

Матрос из команды судна находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердил врач-нарколог. Это послужило основанием для проверки.

"В тайнике на палубе судна, прибывшего из Исламской Республики Иран, обнаружили сверток с веществом гашиш. В отношении моряка Астраханской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры)", - говорится в сообщении.

Моряк подтвердил, что пакет принадлежит ему. Максимальное наказание по статье предполагает лишение свободны на срок до семи лет.