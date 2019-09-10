Польский Greenpeace сообщил о блокировке их судна погранохраной в ходе протеста в Балтике

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Представители польской пограничной охраны в ночь на вторник заблокировали протест активистов Greenpeace, который проходил у побережья Балтийского моря в Гданьске. Об этом сообщается на сайте польского отделения этой организации.

"Сотрудники пограничной охраны в масках с оружием ворвались на борт парусника Rainbow Warrior, принимающего участие в мирном протесте в угольном порте в Гданьске. Они угрожали оружием, разбили окно, - указано в сообщении. - Активистки и активисты Greenpeace, которые ранее блокировали доставки угля из Мозамбика, задержаны".

"Своим протестом защитники климата призывали польские власти к действиям и отказу от угля до 2030 года. Несмотря на мирный характер протеста, организованного по ключевому для безопасности Польши, полек и поляков вопросу, государственные органы предприняли радикальные, неадекватные шаги", - считают польские активисты.

"Нам бы хотелось, чтобы польские власти так быстро и решительно действовали в борьбе с климатическим кризисом", - указал представитель Greenpeace Марек Юзефяк. "Защитники климата обратили внимание на абсурдность польской энергетической политики", - добавил он.

По информации радиостанции RMF FM, в ходе операции погранохраны были задержаны 20 человек. Среди них были представители разных стран. В 07:00 утра по местному времени (08:00 мск) 18 из них были отпущены. В распоряжении правоохранительных органов остаются двое - капитан парусника с испанским гражданством, а также австрийка, которая была на одном из понтонов, подошедших к заходящему в порт судну с углем.

Пограничная охрана Польши, комментируя этот инцидент, информировала, что задержания "связаны с нарушением безопасности на море". Парусное судно, которое блокировало угольный терминал в порту Гданьска, было доставлено буксирами за пределы порта к якорной стоянке.