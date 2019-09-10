В Москве косметологу предъявили обвинение по делу о гибели пациентки во время процедуры

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Косметолог в Москве обвиняется по уголовному делу о гибели пациентки из-за анафилактического шока во время процедур. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, оказывающей косметологические услуги. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - сообщила Иванова.

По данным следствия, 14 июля обвиняемая в арендуемом кабинете на Кастанаевской улице при проведении косметологической процедуры ввела девушке 1989 года рождения лекарственное вещество. После укола потерпевшей стало плохо, возник анафилактический шок, и она умерла на месте происшествия.

Обвиняемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Назначены судебно-медицинские экспертизы.