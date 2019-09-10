Вступил в силу приговор трем членам ИГ за подготовку терактов в Московском регионе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Трое членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) приговорены к срокам от 10 до 15 лет за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, приговор вступил в силу.

"Как установлено в ходе следствия, Туйчиев Б. А. осуществлял на территории Московского региона вербовку рекрутов для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации "Исламское государство", их переправку в Ближневосточный регион и афгано-пакистанскую зону. Кроме того, совместно с Тлуповым А. М. им совершалась подготовка к проведению террористических актов на территории Московского региона, в частности были подобраны объекты атак - транспортная инфраструктура и подвижной состав Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги", - сообщили в УФСБ.

Для этого Туйчиев и Тлупов приобрели селитру и электролит, а также болты и гайки (в качестве поражающих элементов) для изготовления самодельного взрывного устройства. Московский окружной военный суд приговорил Анзора Тлупова к 13 годам колонии строгого режима, Бахтовара Туйчиева - к 15 годам и его брата (их сообщника) Манучехра Туйчиева - к 10 годам. От степени и роли каждого из фигурантов они признаны виновными статья 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств"), статья 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), статья 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), статья 205 ("Террористический акт") и статья 205.1 ("Содействие террористической деятельности") УК РФ.

Они были задержаны 7 июня 2018 года в Москве. В момент задержания фигуранты пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ. "В ходе проведения неотложных следственных действий в местах проживания задержанных изъяты средства связи, в которых содержались материалы, подтверждающие их преступный замысел", - сообщили в УФСБ. Уголовное дело находилось в производстве следственного подразделения УФСБ России Москве и Московской области.