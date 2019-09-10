В Москве задержали подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который угрожал 14-летнему подростку похожим на нож предметом во дворе одного из домов на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщила замначальника УИиОС ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

"Участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по району Ярославский задержали подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему", - рассказа она.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что к ее сыну, который находился во дворе дома на Холмогорской улице, подошел неизвестный. Мужчина попытался завести диалог с подростком, но тот не стал отвечать на его вопросы. Тогда неизвестный достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать молодому человеку. Отец подростка, увидев это, подбежал к злоумышленнику и выбил у него из рук данный предмет.

Полицейские, которые прибыли на место происшествия, задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 46-летний местный житель. У него изъяты два кухонных ножа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.