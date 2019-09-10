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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в станице на Кубани

Тела 59-летних супругов обнаружили после локализации возгорания

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Супруги погибли при пожаре в жилом доме в станице Фастовецкой Тихорецкого района на Кубани. Следователи проводят проверку. Об этом сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Ранним утром 10 сентября 2019 года произошло возгорание в жилом доме, расположенном на улице Краснопартизанской в станице Фастовецкой. После локализации пожара в жилой комнате дома были обнаружены тела 59-летних супругов, которые проживали в данном домовладении", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что пожар заметили соседи, вызвавшие специалистов экстренных служб. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз.

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