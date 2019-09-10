ФАС возбудила дело против "Лиги ставок" из-за недостоверной рекламы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу возбудило дело о нарушении закона о рекламе в отношении букмекерской компании "Лига ставок" из-за ненадлежащей, по мнению заявителя, баннерной рекламы на стадионе "Газпром-Арена". Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

"В антимонопольный орган поступило обращение гражданина, относительно ненадлежащей, по его мнению, динамической баннерной рекламы "Лучший букмекер", размещенной на стадионе "Газпром-Арена" в конце апреля 2019 года, во время футбольного матча "Зенит" - "Крылья Советов". Эта реклама демонстрировалась, в том числе и в эфире телеканала "Матч-ТВ Премьер", - говорится в сообщении.

По мнению заявителя, реклама компании содержала не соответствовавшие действительности сведения о преимуществах услуг компании перед аналогичными услугами иных компаний. Региональное управление антимонопольного органа возбудило производство по признакам нарушения федерального закона "О рекламе" в отношении букмекерской компании.

"Лига ставок" основана в 2008 году. Штат компании насчитывает около 3,5 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.