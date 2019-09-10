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В Ростове-на-Дону пять человек доставили в больницу после ДТП с автобусом и легковушкой

В автобусе находились 35 пассажиров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Маршрутка столкнулась с легковушкой утром во вторник в Ростове-на-Дону, пять человек доставлены в больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В 08:15 мск в Ростове-на-Дону водитель, женщина 1990 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, на перекрестке не уступила дорогу и допустила столкновение с автобусом ПАЗ (маршрут 41), в салоне которого находилось около 35 пассажиров", - рассказал собеседник агентства.

По данным ГИБДД, в результате инцидента автомобили получили механические повреждения, из водителей никто не пострадал. "В больницу были доставлены пять человек - пассажиры. Степень тяжести [травм] устанавливается", - уточнили в пресс-службе.

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