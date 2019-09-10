В Подмосковье рассмотрят дело ульяновского экс-депутата, обвиняемого в обмане дольщиков

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении депутата Заксобрания Ульяновской области, руководителя коммерческой фирмы, обвиняемого в мошенничестве в сфере долевого строительства на 131 млн рублей, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ООО "Вита реал эстейт", также являющегося бывшим депутатом Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ГСУ.

По версии следствия, депутат в июне 2011 года под видом организации долевого строительства многоквартирного четырехэтажного жилого дома в деревне Удино Дмитровского района Подмосковья завладел деньгами дольщиков, зная, что дом не будет введен в эксплуатацию, а квартиры не могут быть проданы. Этим он лишил граждан денежных средств и прав на жилые помещения в последующем, дом в эксплуатацию до сих пор не введен.

"В результате его преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 131 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 65 участников долевого строительства", - отметили в ГСУ.

Фигурант арестован, его причастность к мошенничеству подтверждается различными экспертизами и показаниями более 150 свидетелей. По ходатайству следователя в целях обеспечения возмещения вреда потерпевшим на имущество обвиняемого наложен арест.