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Обвиняемую в убийстве 10-летней дочери в Оренбургской области нашли мертвой

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/ Тело матери, которая являлась обвиняемой по делу об убийстве своей 10-летней дочери, обнаружили в ходе поисков в лесополосе недалеко от города Абдулино в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Сегодня, 10 сентября 2019 года, в лесополосе недалеко от города Абдулино обнаружено тело матери убитой 10-летней девочки, в отношении которой заочно вынесено постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой (по уголовному делу об "Убийстве малолетнего")", - сказано в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением тела малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Девочку нашли в одном из домов Абдулина.

"В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 38-летней жительницы города Абдулино, матери погибшей девочки", - уточняется в сообщении

В поисках матери убитой девочки были задействованы следователи, сотрудники полиции, волонтеры - всего более 300 человек. В ведомстве уточнили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти обвиняемой.

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