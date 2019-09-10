Гендиректора "Дождя" допросили в СК

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.

"Допрос закончился. Были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала", - написала Синдеева во вторник на своей странице в Facebook.

В понедельник она сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля, приложив фото повестки за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Рустама Габдулина. Габдулин возглавляет следственную группу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

В августе телеканал "Дождь" впервые раскрыл доходы от рекламных контрактов с ЕС. Согласно опубликованным данным, доходы по рекламным контрактам с ЕС составили в марте 2019 года 1 млн 55 тыс. рублей, в июне - 1 млн 37 тыс. рублей. За период с 2014 по 2018 год доходы от аналогичных контрактов варьировались в диапазоне от 2,9 млн до 10,7 млн рублей в год.

"Дождь" запущен в апреле 2010 года. В 2013 году сайт телеканала перешел на режим платной подписки. Синдеева является его гендиректором с момента запуска.