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В Москве СК начал проверку после распространения рекламы о продаже ребенка

По предварительным данным, жителю столицы в мессенджере пришло несколько сообщений с предложением продажи несовершеннолетнего

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московские следователи проводят проверку по факту распространения предложения о продаже ребенка в рекламной группе в мессенджере. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По предварительным данным, 13 августа жителю столицы в группе "Реклама онлайн" одного из мобильных приложений с абонентского номера пришло пять сообщений с предложением продажи человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего. Организована доследственная проверка по факту распространения через мессенджер объявлений о продаже человека", - сказала Иванова.

Сейчас следователи совместно с полицейскими устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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