Около 40 человек потеряли имущество при пожаре на ферме на Кубани

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Власти оценивают ущерб после крупного пожара на ферме в кубанской станице Тамань, около 40 человек полностью лишились имущества. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Темрюкского района.

Пожар произошел на молочно-товарной ферме №2 в совхозе Южный. Изначально загорелись поля, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые и строящиеся здания. Шесть домов выгорели. Жертв удалось избежать.

"У 39 погорельцев пожар полностью уничтожил имущество. 26 человек временно размещены в гостинице "Уют Тамани", обеспечены водой и питанием. Администрацией Темрюкского района создана комиссия по определению ущерба, нанесенного пожаром", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что остальные пострадавшие разместились у родственников. В районе пожара введен режим чрезвычайной ситуации, людям уже начали оказывать помощь по восстановлению документов.