В Оренбурге возбудили уголовное дело по факту непоступления в бюджет 4 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/ Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Оренбурге после проверки прокуратуры, выявившей неисполнение работниками одного из подразделений администрации города своих обязанностей, в результате чего в бюджет не поступило свыше четырех миллионов рублей. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Оренбурга.

"Прокуратурой города Оренбурга проведена проверка по акту контрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга, в ходе которой дана оценка законности и эффективности использования муниципального имущества в управлении по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации. 6 сентября 2019 года по указанным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой Оренбурга на контроль", - сказано в сообщении.

В ходе проверки прокуратура установила, что в 2014 году администрация Оренбурга заключила договор с рядом юридических фирм на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города. Данные организации почти пять лет вносили плату без учета изменения величины соответствующего коэффициента.

"Без внимания должностных лиц управления по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации администрации города Оренбурга остался и тот факт, что в нарушение требований закона изменение цены договоров на размер уровня инфляции не осуществлялось", - пояснили в прокуратуре.

По мнению прокуратуры, у чиновников управления были основания, чтобы изменить цены в договорах. Но в адрес юридических фирм дополнительные соглашения для подписания они не направляли. Неисполнение работниками управления своих обязанностей в прокуратуре назвали недобросовестным и небрежным отношением к службе, а нанесенный бюджету ущерб признали крупным - более 4 млн рублей.