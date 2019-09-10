Следствие просит суд заочно арестовать братьев Ананьевых

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заочном заключении под стражу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по обвинению в растрате. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заочно в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 ("Растрата") УК РФ", - сказала собеседница агентства.