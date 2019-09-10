Площадь пожара на свалке под Волгодонском увеличилась до 4 га

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Волгодонском возросла до 4 га, но пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара на полигоне увеличилась до 4 га", - сообщили в министерстве. В ведомстве также отметили, что возгорание было локализовано. "14:08 мск локализация на полигоне ТБО", - говорится в сообщении.

МЧС наращивает группировку и средств на месте пожара. Всего привлечены 53 человека и 28 единиц техники: 10 инженерной, 5 водовозок. От МЧС России в тушении задействованы 31 человек и 9 единиц пожарно-спасательной техники.

Свалка твердых бытовых отходов горит на юго-восточной окраине Волгодонска. По данным МЧС задымления в городе нет, предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе находится в норме.