Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двоих детей

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовные дела в отношении 43-летнего жителя Сочи, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей - мальчика и девочки. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В отношении жителя Сочи возбуждены уголовные дела о совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух малолетних детей по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика и 11-летней девочки 3 сентября. На время следствия мужчина взят под стражу.