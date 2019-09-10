Пытавшийся совершить суицид у здания Госсовета Удмуртии мужчина умер в больнице

ИЖЕВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который во вторник предпринял попытку суицида у здания Госсовета Удмуртии, умер в Первой республиканской клинической больнице, куда был доставлен после инцидента. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.

"Да, [мужчина умер] в 14:20 примерно (13:20 мск)", - ответил собеседник на соответствующий вопрос ТАСС.

СУ СК РФ по региону проводит проверку по факту произошедшего. Как сообщил журналистам руководитель ведомства Рустам Тугушев, по предварительным данным, мужчину зовут Альберт Разин, он мотивировал свои действия необходимостью защиты удмуртского народа.

Согласно информации на сайте Удмуртского госуниверситета, доцент Альберт Разин ранее возглавлял в вузе Институт человека, который был ликвидирован.