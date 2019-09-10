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Короткое замыкание с последующим возгоранием произошло в рейсовом автобусе в центре Москвы

В результате происшествия пострадавших нет

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло в рейсовом автобусе на пересечении Моховой и Большой Никитской улиц в центре Москвы, перекрыты две полосы движения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"На пересечении улиц Моховой с Большой Никитской произошло короткое замыкание в городском автобусе, следующем по маршруту М2. В результате происшествия произошло возгорание на площади 0,5 кв. м, пострадавших в результате инцидента нет, возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение автотранспорта на Моховой улице перекрыто по двум полосам, сотрудники полиции просят выбирать альтернативный маршрут движения.

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