В Улан-Удэ задержаны два участника несанкционированного митинга

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух активных участников несанкционированного митинга на площади Советов в Улан-Удэ. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ГУ МВД по Бурятии.

9 сентября в центре Улан-Удэ началась несанкционированная акция, в ходе которой собравшиеся потребовали отмены результатов прошедших в воскресенье выборов мэра столицы Бурятии, города Улан-Удэ. На выборах сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, выдвинутый от КПРФ, уступил и. о. главы города Игорю Шутенкову, который шел на выборы как самовыдвиженец, но при поддержке региональной власти.

"Задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия на площади Советов в городе Улан-Удэ. Ситуация на площади контролируется правоохранительными органами, нарушений общественного порядка не допущено. Участники мероприятия в установленном порядке неоднократно предупреждены об уголовной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских", - сообщили в МВД.

Один из задержанных будет привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство, нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, неповиновению законному распоряжению сотрудника полиции. Второй - по статье КоАП РФ ("Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Помимо отмены итогов выборов, собравшиеся на площади потребовали также освободить задержанных ранее в ходе несанкционированных акций в Бурятии. Как передает корреспондент ТАСС, ряд собравшихся резко высказывался в адрес сотрудников правоохранительных органов, находящихся на площади перед зданием правительства республики.

Уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова сообщила журналистам, что обеспокоена происходящим. "Мы живем в правовом государстве. И выходить с требованиями на площади, а не организовывать, заранее писать заявления о таких мероприятиях, не стоит, это вопрос безопасности граждан, за это административная ответственность предусмотрена. Призываю решать все вопросы в рамках действующего законодательства, в правовом поле", - сказала Жамбалова. Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров призвал полицию обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной акции, проходящей во вторник у здания администрации Бурятии в центре Улан-Удэ.

Выборы в столице республики

На выборах, прошедших в воскресенье, победу одержал самовыдвиженец Игорь Шутенков, он набрал 52,52% голосов. Он занимал до выборов пост и. о. руководителя администрации Улан-Удэ. Ближайший соперник Шутенкова, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, выдвинутый от КПРФ, получил 36,58% голосов.

Прямые выборы главы столицы Бурятии прошли впервые за 12 лет, для этого ранее были внесены изменения в региональное законодательство. Победителем считается кандидат, набравший простое большинство голосов. Жители Улан-Удэ в единый день голосования избирали также депутатов горсовета.