Отец требует вернуть ему ребенка, которого мать с ВИЧ кормила грудью в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Отец младенца, которого ВИЧ-инфицированная жительница Петербурга кормила грудным молоком, через суд потребовал передать ребенка ему на воспитание. Об этом во вторник ТАСС сообщила адвокат матери младенца Ольга Кривонос.

Органы опеки добиваются лишения родительских прав ВИЧ-инфицированной матери. По словам юридической представительницы женщины, пока ребенок находится в детском доме.

"Отец ребенка обратился в Московский районный суд Петербурга с требованием о восстановлении отцовства и о передаче ребенка ему на воспитание. На данный момент отцовство уже восстановлено, против этого не возражали органы опеки, теперь будет решаться вопрос о передаче ему малыша на воспитание. Моя подзащитная выступает в данном процессе в качестве третьего лица, и мы поддерживаем передачу ребенка отцу", - сказала адвокат.

Заседание по иску мужчины назначено на 13 сентября.

Ранее в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией"). Вину она не признала, поскольку "не желала заразить ребенка ВИЧ-инфекцией". Материалы дела находятся в производстве Московского районного суда Петербурга. Там же решается вопрос о лишении женщины родительских прав. Заседание в рамках данного производство назначено на 11 ноября.

По словам Кривонос, ее подзащитная знала о своем диагнозе, но не знала, что кормление грудным молоком может причинить ребенку вред.