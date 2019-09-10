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В Ленобласти пропала женщина с двумя детьми

Ведется розыск, полицейские устанавливают место жительство молодого человека пропавшей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет молодую женщину с двумя малолетними детьми, которая вышла из дома в понедельник во Всеволожском районе Ленинградской области и с тех пор не выходит на связь, сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"От местной жительницы в полицию поступило заявление о пропаже дочери, которая ушла из дома 9 сентября с двумя детьми. Ведется розыск", - сказали в ведомстве.

Женщина ушла из дома с двумя детьми 2014 и 2019 года рождения в понедельник около 16:00 мск. По данным полиции, у пропавшей есть молодой человек, его место жительства устанавливается.

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